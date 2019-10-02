التموين تصدر بيانًا بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها.

وأوضح التقرير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 7.4 شهر، الزيت 3.3 شهر، القمح 4.7 شهر، الأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهرًا، الدواجن 2.5 شهر.

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وحسب بيان، الأربعاء، شدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في جميع منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأصدر المصيلحي تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كل الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

يأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.