وزير القوى العاملة: الشباب المصري حريص على تغيير ثقافة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشباب المصري أصبح أكثر وعيا وإدراكا لثقافة العمل الحر، وإذا أتيحت له الفرص المناسبة للتدريب والتأهيل سيحدث طفرة في سوق العمل المصري.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الوزارة تعمل على توفير فرص التدريب للشباب المصري من خلال مراكز التدريب التابعة لها في المحافظات، أو من خلال الوحدات المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية، في أربع محافظات وهي: الفيوم، والدقهلية، وسوهاج، والوادي الجديد، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وكان الوزير، أعلن أمس، بدء الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة بالمحافظات، على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة والتركيبات الكهربائية، مشيرا إلى الإقبال الشديد من قبل ابناء القرى بالمحافظات، والذي يؤكد حرص الشباب المصري على دخول سوق العمل.

وقال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهليةن إنه جرى اختيار 15 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة من بين 25 متقدمة، من 5 قرى بالمحافظة، مؤكدا أنه سيتم استكمال باقي الأسماء في الدورة الثانية.

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ومن جانبه، أكد وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، أن اليوم الأول من التدريب على مهنة التفصيل والخياطة شهد تفاعلا كبيرا من المتدربات ورغبة أكيدة للإستفادة من هذه الدورات لأقصى درجة.

يذكر أن، وزير القوى العاملة، أعلن مسبقا أن الثلاث الأوائل من كل دورة سيحصلون على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

ودعا سعفان، راغبي التدريب التوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى والتي تتواجد في: قرية العدوة مركز الفيوم، قرية شها مركز المنصورة، مركز الخارجة ناصر الثورة بالوادى الجديد، وبني حميل – مركز البليانا محافظة سوهاج، لتسجيل بياناتهم في الدورات التدريبية.

وتسهيلا على الشباب الراغب في التقدم للالتحاق بالدورات التدريبية، الدخول على اللينك الخاص بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة.

للالتحاق بالدورات التدريبية عبر الرابط