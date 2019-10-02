محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
ومن المقرر أن يجرى اعتماد الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية بالمحلس، بعدما تم تعديل رغبات انضمام الأعضاء للجان، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، اليوم الأربعاء.
كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس محلس النواب، دعا، أمس، أعضاء المجلس، لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية بالبرلمان؛ تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
ومن المقرر الدعوة لإجراء الانتخابات اليوم بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، في نهاية اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء الجلسة العامة للبرلمان استعدادًا لانتخابات اللجان النوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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