محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الحكومة ووزير التموين؛ بسبب المشكلات التي تواجه المواطنين في البطاقات التموينية.
وأوضح البدري ضيف، في طلبه، أن وزارة التموين فشلت في حل مشكلات المواطنين، وعلى الرغم من فتح باب الشكاوى بسبب حذف البطاقات إلا أن الأزمات لا زالت قائمة.
وشدد النائب، على ضرورة استدعاء الوزير لمساءلته أمام البرلمان، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس بالكامل يعانون أمام أبناء دوائرهم بسبب الحذف العشوائي من البطاقات التموينية.
ووصف "ضيف" تصريحات الوزير بشأن عودة المحذوفين عشوائيا بالـ"وردية" إلا أن الواقع غير ذلك تماما، قائلا: "هناك مئات الآلاف من المواطنين يعانون أشد المعاناة بسبب الحذف من البطاقات التموينية وعدم الحصول على مستحقاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "الآلاف يعانون".. طلب إحاطة بشأن الحذف من بطاقات التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.