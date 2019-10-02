"الآلاف يعانون".. طلب إحاطة بشأن الحذف من بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الحكومة ووزير التموين؛ بسبب المشكلات التي تواجه المواطنين في البطاقات التموينية.

وأوضح البدري ضيف، في طلبه، أن وزارة التموين فشلت في حل مشكلات المواطنين، وعلى الرغم من فتح باب الشكاوى بسبب حذف البطاقات إلا أن الأزمات لا زالت قائمة.

وشدد النائب، على ضرورة استدعاء الوزير لمساءلته أمام البرلمان، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس بالكامل يعانون أمام أبناء دوائرهم بسبب الحذف العشوائي من البطاقات التموينية.

ووصف "ضيف" تصريحات الوزير بشأن عودة المحذوفين عشوائيا بالـ"وردية" إلا أن الواقع غير ذلك تماما، قائلا: "هناك مئات الآلاف من المواطنين يعانون أشد المعاناة بسبب الحذف من البطاقات التموينية وعدم الحصول على مستحقاتهم".