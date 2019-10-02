رئيس "تنشيط السياحة" يفتتح الجناح المصري لمعرض "توب ريزا" بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

افتتح المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر IFTM TOPRESA الذي يقام خلال الفترة من 1 وحتى 4 أكتوبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة السفير المصري إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا، وحضور عماد فتحي مدير عام السياحة الدولية بالهيئة، وعدد من ممثلي قطاع السياحة الخاص.

وقال رئيس الهيئة، في بيان، الأربعاء، إن الجناح المصري صمم بأحدث الوسائل التكنولوجية، مع شاشات عرض كبيرة متحركة في جميع جوانب الجناح المصري لجذب أنظار الزائرين والمشاركين في المعرض، والتي تعرض موادًا ترويجية عن مصر طوال فترة فعاليات المعرض للترويج للمقاصد السياحية المصرية التي تمتاز بالتنوع والتفرد، والترويج للسياحة الثقافية التي يهتم بها السائح الفرنسي والمعروف بعشقه للحضارة المصرية، بالإضافة إلى الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف يوسف، أن مساحة الجناح تبلغ نحو 101 متر مربع، ويضم نحو 11 عارضًا يمثلون عددا من الفنادق وشركات السياحة المصرية، مؤكدا أن المشاركة في المعارض السياحية الخارجية إحدى الأدوات المهمة للتسويق والترويج.

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وأوضح أن المعارض تلقي الضوء على الركائز الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي حملة People 2 People والترويج لكل مقصد سياحي على حدة branding by destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

ومن المقرر، أن يعقد رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال فترة المعرض العديد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي لمناقشة سبل تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر، علاوة على عقد اجتماعات مع شركات السياحة لاستعراض برنامج تحفيز الطيران الجديدة ومناقشة الحملات الترويجية المشتركة.

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