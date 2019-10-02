توصيلة الموت.. تفاصيل مقتل سائق على يد عاطلين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز مقتل سائق توك توك، وتبين أن عاطلين اصطحابا المجني عليه، لتوصيلهما بـ"التوك توك" إلى إحدى القرى، وقتلاه للاستيلاء على "التوك توك".

تبلغ لمركز شرطة أبوتشت، من إحدى المستشفيات بوصول سائق "توك توك" -مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا" مصاباً بعيار ناري بالبطن، وما قرره المصاب بقيام شخصان باصطحابه بـ"التوك توك" قيادته لتوصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وحال مرورهم بوسط الزراعات قاما بتهديده بسلاح ناري بحوزة أحدهما، والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وحال قيامه بمقاومتهما أطلق أحدهما عيار ناري فأحدث إصابته، ولاذا بالفرار بـ"التوك توك".

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطلين -مقيمان بدائرة المركز -لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" .

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما والسلاح المستخدم "فرد رصاص وطلقتان من ذات العيار، ومركبة "التوك توك" المستولى عليها".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيام أحدهما بإطلاق النيران تجاه المجني عليه لتفادى مقاومته، وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المجني عليه متأثراً بإصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.