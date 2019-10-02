قدرت جمركها بــ 16 مليون جنيه .. إحباط تهريب 20 مليون قرص فيتامينات عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري، قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ 16 مليون جنيه.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أفادت قيام إحدى شركات الشحن والتجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" داخل إحدى الحاويات، وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 50 ألف عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" بإجمالي 20 مليون قرص محظور استيرادها، وزنت حوالي 12 طن، دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره 16 مليون جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.