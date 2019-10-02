ضبط شاب يروج لبيع وشراء "كٌلى" عبر فيس بوك في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، بمحافظة المنيا، لقيامه بالترويج لبيع الأعضاء البشرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية باستخدام حسابه الشخصي عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالمخالفة لأحكام القانون.
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "حاصل على ثانوية أزهرية -مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا".
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام" ومديرية أمن المنيا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.
بمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف قيامه باستغلال ظروف المرضى وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للراغبين في بيع وشراء كُليتهم مقابل عمولات مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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