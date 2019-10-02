ضبط صاحب مكتب مقاولات لاتجاره في النقد الأجنبي عبر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وشراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مالك مكتب مقاولات– مقيم بشبين الكوم المنوفية".

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن طلبهم تبديل عملات "دولار أمريكي، جنيه مصري"، باستكمال التفتيش عُثر على مبالغ مالية قدرها " 3آلاف دولار أمريكي، و15 ألف جنيه مصري".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الإتجار في العملات الأجنبية للاستفادة من ذلك مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.