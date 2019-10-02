أخبار مصر | توقيع اتفاقية للحفاظ على حقوق 410 عاملاً بشركة "هنكل مصر"

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن الاتفاقية نصت على أن يستحق العامل أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات العمل بالشركة وفقاً لآخر أجر شهري شامل - (بجميع البدلات) - يتقاضاه العامل، كما نصت على أنه بالنسبة للعاملين الذين يعانون من الأمراض المهنية والمزمنة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وبعد عرضهم على اللجنة الطبية المختصة، يتم صرف قيمة البطاقة العلاجية للعامل حتى بلوغه سن الستين.

واتفق أطراف الاتفاقية على بدء تنفيذ العمل بها اعتبارًا من تاريخ الإيداع والنشر بالجريدة الرسمية.

وفوض محمد منير سامي العفيفي رئيس مجلس إدارة شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة للتوقيع على الاتفاقية كلاً من ابرهيم عاصم الشريعي، واحمد نادي أنور وصالح نصر الدين كشك، ووقع على الاتفاقية عن النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، عماد حمدي حمدان بصفته رئيسها، ومحمد حسن خالد عن اللجنة النقابية بالشركة بصفته رئيسها.