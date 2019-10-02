أخبار مصر | غضب بسبب دراسات "رابعة ابتدائي": 11 درس لا يتناسب مع سن الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب بسبب دراسات "رابعة ابتدائي": 11 درس لا يتناسب مع سن الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاثت شيماء علي ماهر أدمن حملة "بالتعليم نبني بلدنا" بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك لتخفيف منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقالت شيماء على ماهر لـ"الخليج 365"، إن كتاب مادة الدراسات الاجتماعية يوجد به 11 درسا، مؤكدة أن ذلك لا يتناسب مع طفل فى سن أطفال الصف الرابع الابتدائي قائلة: "دول طلاب لسه بيقولوا يا هادى فى التعليم ياخدوا 11 درس فى الدراسات!".

وأشارت أن مادة الدراسات للصف الرابع الابتدائي أصابت الطلاب بعقدة بل الامهات ايَضًا، موجهة سؤال لوزارة التربية والتعليم قائلة: "بتعملوا كدة ليه فى الاطفال من زمان بنتكلم على منهج الصف الرابع الابتدائي ولحد دلوقتى عمرنا ما شفنا فيه أى تطوير أو تخفيف.. بقالنا سنين بنتكلم دون جدوى".

