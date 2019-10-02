أخبار مصر | اجتماع السيسي بوزيري الدفاع والخارجية.. أبرز ما جاء بالصحف اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع السيسي بوزيري الدفاع والخارجية.. أبرز ما جاء بالصحف اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي.

حيث ألقت الضوء علي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما أبرزت تصريحات المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، في مقدمتها: مستجدات الحرب على الإرهاب، وأن الرئيس السيسي وجّه بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، بالإضافة إلى توجيهه بمواصلة الأجهزة المعنية تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة.

وعلى المستوى الحكومي، ألقت الصحف الضوء على عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للتخزين الطبي، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وبعض مسؤولي الجهات المعنية.

وذكرت الصحف أن "مدبولي" وجّه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروع المخازن الإستراتيجية؛ بحيث تتضمن المرحلة الأولى إقامة مخزن رئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى 3 مخازن أخرى فرعية بالإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، مع مراجعة أوضاع المخازن الحالية التي يمكن تطويرها وتجديدها لتصبح على نفس نسق وجودة المخازن المقرر إنشاؤها.

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وفي سياق اقتصادي، أشارت صحف اليوم إلى توقعات مؤسسة التصنيف الائتماني موديز، أن يدفع خفض سعر الفائدة في مصر، وتراجع التضخم، لتحفيز وزيادة الاستهلاك ليحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5.6% في نهاية 2019 و5.8% في نهاية العام المقبل 2020.

فيما تصدر إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 148 مليون دولار، ونقلت عن بيانات البنك المركزي، أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 45.117 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق له.

وأضافت الصحف أن بيانات البنك المركزي، كشفت عن ارتفاع ودائع القطاع المصرفي غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 2.728 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة شهرية بلغ قدرها 41 مليارا، حيث بلغت 2.686 تريليون جنيه في يوليو.

واقتصاديًا أيضًا، تابعت الصحف تداعيات قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ13.25% و14.25% على الترتيب، وقالت إن البنوك الحكومية خفضت الفائدة على حسابات التوفير، أمس، اتساقًا مع قرار "المركزي"، وبينت أن البنك الأهلي خفض أسعار الفائدة 0.5% على جميع شرائح حساب التوفير العادي، وبنك مصر خفض الفائدة 1% على جميع شرائح التوفير، وبنك القاهرة 0.75% على حساب التوفير الذي يتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.

ومن جهة أخرى، أشارت صحف اليوم إلى ما صرح به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن انطلاق أولى رحلات الخط الملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا 14 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مشروع “جسور” الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية.جاء ذلك في كلمة الوزير خلال منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين، على هامش المؤتمر الإقليمي المصري الإفريقي لأندية الروتاري المزمع انعقاده في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري.