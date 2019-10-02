أخبار مصر | إنتاج برنامج تفاعلي لمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي connect

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتاج برنامج تفاعلي لمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي connect والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنتاج برنامجًا تفاعليًا لطلبة الصف الأول الابتدائي لمنهج اللغة الإنجليزية "Connect - Primary 1" بهدف تقديم المحتوى للطالب بطريقة جذابة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة فتحية خيري، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، إن البرنامج يجمع بين أساليب الشرح المختلفة من صوتيات وأغاني للأطفال، ورسوم متحركة، وتدريبات وذلك بهدف جذب الطالب في هذه المرحلة العمرية وتقديم المحتوى بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن تحميله على جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير المناهج.

جدير بالذكر أن الوزارة تنتج محتوى إلكتروني للصفوف الدراسية المختلفة يمكن الوصول إليها من خلال بوابة المناهج التعليمية http:elearning1.moe.gov.eg