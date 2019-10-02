أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كويتية لنقل تكنولوجيا المدن الذكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كويتية لنقل تكنولوجيا المدن الذكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية للتعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

تم الإشارة إلى أن الغرض من توقيع هذه المذكرة هو وضع الشروط والأحكام التي بموجبها يتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من مجالات التعاون المشترك لتصنيع أنظمة (المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، التحول الرقمي والسلامة والأمن، البنية التحتية، التصنيع الذكي)، من خلال قيام الطرفين بالإشتراك في إعداد عرض يلبي متطلبات التكنولوجيا الأمنية والسلامة للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتم التأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "مياسك" الكويتية يأتي فى إطار إتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي وإقامة المدن الذكية التي تحقق زيادة في استثمار رأس المال البشري والبنية التحتية، حيث تعتمد هذه المدن على التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لتحسين حياة المواطنين، كما يأتي التعاون المشترك بين الجانبين في ضوء التغيير الإيجابي الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية، إلى جانب توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول وثبات وتوحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية، وكذا توفير بنية تحتية وشبكة طرق وكباري ممتدة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح الشيخ عبد المحسن البابطين رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية أن "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة هي شركة متخصصة في مجال نقل تكنولوجيا المدن الذكية والحلول الأمنية المتطورة، مؤكدًا على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، إلى جانب دورها في دعم ورعاية تطوير البنية التحتية وتنمية المدن الذكية بمصر.

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وأشاد بإعتزام الحكومة المصرية إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية والتي تعد خطوة هامة تفتح بها مصر أبواب ما يعرف بعالم الاقتصاد الذكي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بمفهومها الشامل، لافتًا إلى أن هذه المدن تحتاج إلى بنية تحتية للاتصالات مستقرة وآمنة وموثوق بها وقابلة للتشغيل البيني. وأشار "البابطين" إلى أن التعاون بين "مياسك" ووزارة الإنتاج الحربي سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بتأمين المدن الذكية داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي العاملة في هذا المجال، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، وبموجب المذكرة التي تم توقيعها سيقوم مسئولو الجانبين بالاجتماع بشكل دوري لمتابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه المنشودة. وعلى هامش التوقيع قام مسئولو شركتيّ مياسك الكويتية وإيفيدا الأمريكية - إحدى الشركات المتعاونة مع مجموعة "البابطين" - بعرض أسلوب التعاون وتعميق التصنيع في مجال (الدوائر التليفزيونية "أنظمة المراقبة بالفيديو"، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، تصنيع الكاميرات، النقل الذكي، عمود الإنارة الذكي) بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي.

وتم الاتفاق على قيام وفد من شركة إيفيدا الأمريكية بزيارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خلال الأسبوع الجاري لتفقد خطوط الإنتاج بالشركة ووضع آليات التصنيع المشترك بين الجانبين في مجال تدبير كاميرات المراقبة والتأمين.