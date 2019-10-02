أخبار مصر | تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد أسعار الذهب، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء استقرارا، وبالأخص بأسعار الذهب في عيار 21 وهو الأوسع مبيعًا وانتشارًا.

ونشر برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع علي فضائية الأولي تقريرً مفصلًا عن أسعار الذهب، وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 2 – 10 - 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 760 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21، 665 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18



كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18، 570 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة



ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.