أخبار مصر | "برق ورعد وسيول".. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برق ورعد وسيول".. هل يبدأ فصل الشتاء بنوة شديدة؟ كواليس حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر ودرجات الحرارة تصل لـ15 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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سكون وهدوء يسود محافظات جمهورية مصر العربية، بالتزامن من بدء فصل الشتاء، وسط حالة من الانتظار بين المواطنين خاصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، إلى تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة كافة الكواليس التي يدور حولها طقس هذا العام.

الأرصاد الجوية: "مفيش أمطار" والطقس مستقر خبراء الأرصاد الجوية، تنفي ما يتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أمطار تصل لـ"السيول" مع احتمالية وجود رعد وبرق في أوقات معينة خلال شهر أكتوبر الجاري، وأشار خبراء الطقس إلى أنه لا صحة لما يتردد على صفحات "السوشيال ميديا"، وأنه على المواطنين وكافة المهتمين بشؤون الطقس بمتابعة الجهات الرسمية المختصة في ذلك وهي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولا أساس لصحة ما يشاع وينشر، ويشهد الطقس حالة من الاستقرار، وفي حالة وجود أي طوارئ يتم إخطار المواطنين من خلال النشرات المسموعة والمقروءة وعلى الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأرصاد: استقرار حالة الطقس في كافة المحافظات "استقرار حالة الطقس في كافة المحافظات، ودرجات الحرارة تظهر في معدلاتها الطبيعية".. هكذا أكد الكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

خبير في الطقس: السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة وعن موعد سقوط الأمطار، قال خبير الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة، ليبدأ موسم سقوط الأمطار الخريفية، موضحًا أنه لا يوجد أي تغييرات جوهرية في حكالة الطقس.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في مدن ومحافظات مصر وعن طقس الثلاثة أيام المقبلة (72 ساعة المقبلة)، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة في الصعيد "طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا، مائل للبروة في منتصف الليل"، هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء.

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار على السواحل الغربية وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن السحب المتو سطة تظهر على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر: وعن درجات الحرارة، ستكون من 30 إلى 23 على السواحل الشمالية، والقاهرة 32 إلى 22، وشمال الصعيد 34 إلى 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 إلى 25. Advertisements

حالة الطقس غدا الخميس في مصر وعن طقس غدا الخميس، أكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سيكون مائل للحرارة على شمال البلا، حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائل للبرودة في منتصف الليل، شديد الحرارة نهارا.

درجات الحرارة غدا الخميس في مدن ومحافظات مصر وعن درجات الحرارة، ستكون من 33 إلى 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 34 إلى 22، وشمال الصعيد 34 إلى 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 إلى 25، وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

حالة الطقس الجمعة في مصر وعن حالة الطقس المتوقعة الجمعة المقبل، أوضحت الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه سيكون مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على محافظات الصعيد، لطيف ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل في مدن ومحافظات مصر وعن درجات الحرارة المتوقعة، ستكون من33 إلى 22 على السواحل الشمالية، والقاهرة 33 إلى 22، وشمال الصعيد 36 إلى 22، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 إلى 25 درجة، وتسجل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية 90%، وعلى القاهرة 85%، وتصل لـ70 على شمال الصعيد.

نصائح وتحذيرات من الأرصا الجوية لـ المواطنين: احترسوا من الشبورة المائية تحذيرات ورسائل عديدة توجهها هيئة الأرصاد الجوية، بشأن الشبورة المائية التي تظهر بكثافة في الصباح الباكر، مشيرة إلى أن السحب المتوسطة والمنخفضة تظهر على السواحل الشمالية والرياح أغلبها معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتقل الرؤية في الصباح الباكر، مطالبة المواطنين وقائدي السيارات بضرورة توخي الحذر والحفاظ على السرعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور حفاظًا على سلامتهم.

حالة الطقس اليوم في مصر وعن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة منتصف الليل.

الأرصاد: الرؤية تقل صباحا بسبب الشبورة المائية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مدن ومحافظات مصر: اسم المحافظة / المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 31 طنطا 23 31 دمنهور 23 30 الإسكندرية 24 30 بلطيم 22 29 مطروح 20 30 السلوم 20 31 سيوة 19 33 بورسعيد 24 30 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 20 32 السويس 22 32 العريش 20 30 رفح 20 29 رأس سدر 22 29 نخل 16 31 نويبع 26 32 طابا 21 30 كاترين 15 28 الطور 25 31 شرم الشيخ 26 34 الغردقة 24 33 مرسى علم 26 32 الفيوم 22 33 بني سويف 21 33 المنيا 20 34 أسيوط 20 35 سوهاج 21 35 قنا 22 36 الأقصر 24 38 أسوان 24 39 أبوسمبل 23 39 الوادي الجديد 24 36 شلاتين 25 34 أبو رماد 25 34 حلايب 26 33 رأس حدربة 26 33