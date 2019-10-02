مصر | سقوط طالب وشقيقه لسرقتهما رواد البنوك في مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط طالب وشقيقه لسرقتهما رواد البنوك في مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة للمرور من ضبط شخصين عقب قيامهما بخطف حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي من أحد المواطنين بمصر الجديدة.

وكانت استجابت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة للمرور أثناء مرورها لملاحظة الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لاستغاثة أحد المواطنين (موظف بشركة مستلزمات ولعب الأطفال، مُقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بخطف حقيبة كانت بحوزته وبداخلها (مبلغ مالي قدره 53900 جنيه) خاصة بالشركة عمله حال دخوله أحد البنوك بالمنطقة.

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروبهما واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما (طالب وشقيقه عاطل - مُقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) وذلك حال استقلالهما دراجة نارية ملك والدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

