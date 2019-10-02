مصر | سقوط حاصل على ثانوية أزهرية.. روج لبيع الأعضاء البشرية على "فيسبوك" بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط حاصل على ثانوية أزهرية.. روج لبيع الأعضاء البشرية على "فيسبوك" بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالترويج لبيع الأعضاء البشرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ورصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية باستخدام حسابه الشخصي عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالمخالفة لأحكام القانون.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على ثانوية أزهرية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا).
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على ثانوية أزهرية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا).
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن المنيا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.
وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف قيامه باستغلال ظروف المرضى وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للراغبين في بيع وشراء كُليتهم مقابل عمولات مادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.