مصر | سقوط حاصل على ثانوية أزهرية.. روج لبيع الأعضاء البشرية على "فيسبوك" بالمنيا

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على ثانوية أزهرية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا).

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن المنيا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف قيامه باستغلال ظروف المرضى وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للراغبين في بيع وشراء كُليتهم مقابل عمولات مادية.