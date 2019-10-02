مصر | إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، من إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ16 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى شركات الشحن والتجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط عدد (50،000) خمسون ألف عبوة مكملات غذائية (فيتامينات) بإجمالي عدد (20،000،000) عشرون مليون قرص محظور استيرادها، وزنت حوالي (12) طن دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره ( 16،000،000 – ستة عشر مليون جنيهًا تقريبًا).