مصر | إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى شركات الشحن والتجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط عدد (50،000) خمسون ألف عبوة مكملات غذائية (فيتامينات) بإجمالي عدد (20،000،000) عشرون مليون قرص محظور استيرادها، وزنت حوالي (12) طن دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة على المضبوطات بمبلغ قدره ( 16،000،000 – ستة عشر مليون جنيهًا تقريبًا).
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية لضبط جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد.