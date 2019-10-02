مصر | عبر "فيسبوك".. سقوط صاحب مكتب مقاولات لاتجاره في العملة بالمنوفية

ورصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وشراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي وقد أسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك مكتب مقاولات– مقيم بشبين الكوم المنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن طلبهم تبديل عملات (دولار أمريكي، جنيه مصري) وباستكمال التفتيش عُثر على (مبالغ مالية قدرها " ثلاثة آلاف دولار أمريكي، وخمسة عشر ألف جنيه مصري).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الاتجار في العملات الأجنبية للاستفادة من ذلك ماديًا.