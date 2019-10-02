مصر | عبر "فيسبوك".. سقوط صاحب مكتب مقاولات لاتجاره في العملة بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر "فيسبوك".. سقوط صاحب مكتب مقاولات لاتجاره في العملة بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن طلبهم تبديل عملات (دولار أمريكي، جنيه مصري) وباستكمال التفتيش عُثر على (مبالغ مالية قدرها " ثلاثة آلاف دولار أمريكي، وخمسة عشر ألف جنيه مصري).
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الاتجار في العملات الأجنبية للاستفادة من ذلك ماديًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.