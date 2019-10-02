مصر | "اغتيال براءة أحباب الله".. أبرز جرائم الاغتصاب التي هزت مصر خلال سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغتيال براءة أحباب الله".. أبرز جرائم الاغتصاب التي هزت مصر خلال سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز قضايا الاغتصاب التي ووقعت للأطفال والأبناء خلال شهر شهر سبتمبر.
«عامل يغتصب ابنته داخل شقته بمدينة نصر»
في 4 سبتمبر 2019، قام عامل باغتصاب ابنته داخل شقته بمدينه نصر وكان قد ورد بلاغا من محام أفاد فيه بتقابله صدفة مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكي فاقترب منها، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح أمره.
وكانت الفتاة قد سردت في التحقيقات تفاصيل الواقعة، أن والدها دائم التعدي عليها جنسيا، وكانت أمها على علم بذلك، ولكن خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها، وأضافت الفتاة أن والدها كان يقتحم غرفتها، ويعتدي عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح في بعض الأوقات، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة أول مدينة نصر.
«عاطل بالمرج يغتصب فتاة لإجبار أسرتها للزواج منها»
وفي تاريخ 15 سبتمبر 2019، تقدم عاطل لخطبة لفتاة بمنطقة المرج، إلا أن والدها رفض طلبه بسبب سوء سلوكه المعروف عنه في المنطقة، وخوفا على مستقبل ابنته مع ذلك الشاب معتاد التشاجر ومثير للمشاكل وتعاطي المخدرات حيث استقبله والد الفتاة في شقته، وطلب المتهم التقدم لخطبة ابنته فرد عليه والده "معندناش بنات للجواز"، ونزل المتهم من الشقة غاضبا وعزم على الانتقام من والد الفتاة.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم انتظر الفتاة أسفل منزلها، وعندما شاهدها توجه لها وسألها عن سبب رفض والدها خطبتها منه فأخبرته بسبب سوء سلوكك المعروف عنه في المنطقة، وبعدها بيوم اتفق المتهم مع سائق "توك توك" على خطف الفتاة من الشارع حيث انتظرها، وما أن شاهدها توجه إليها وجذبها إلى التوك توك وكتم أنفاسها حتى لا تستطيع الاستغاثة بالمارة ثم وضع سلاح أبيض على رقبتها وطلب منها عدم المقاومة، وتوجه بها إلى شقته عنوة وجردها من ملابسها تحت تهديد السلام واعتدى عليها جنسيا وسمح لها بالانصراف من الشقة وهي في حالة إعياء شديدة.
«سائق شرع في خطفه واغتصابها بالدقي»
وبتاريخ 12 سبتمبر 2019 أيضا، اتهم سائق بالتحرش بفتاة والشروع في خطفها واغتصابها في الدقي وكانت المجني عليها حررت بلاغا اتهمت فيه سائقا بمحاولة خطفها والتحرش بها في الدقي، وأدلت بأوصاف تفصيلية له، وتبين من خلال التحريات أن المتهم مقيم في منطقة إمبابة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
وكانت النيابة قد استمعت النيابه لأقوال الفتاة المجني عليها، وواجهت السائق المتهم بما جاء في أقوالها، فضلًا عن ما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
«قهوجي يغتصب ابنته بالإسكندرية»
وفي 14 سبتمبر 2019، ورود بلاغ من والدة فتاة تتهم والدها القهوجى بالتعدي عليها جنسيا، مما أدى إلى حملها في الشهر الرابع، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "حسن.م.ا"، 42 سنة، قهوجىي كان دائم تعاطي المواد المخدرة، حيث استغل عدم وجود أحد من أفراد أسرته وقام بالتعدي على "نجلته، م.ح.ا"، 14 سنة، واغتصابها أربع مرات مما أدى إلى حملها سفاحا.
وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا أمام النيابة، وأضاف أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، واستغل عدم وجود زوجته في المنزل وأنه كان يقوم بإرسال ابنته الثانية إلى خارج المنزل لشراء بعض الطلبات له لكي ينفرد بالمجني عليها لمعاشرتها معاشرة الأزواج.
«خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية»
وأيضا بتاريخ 19 سبتمبر 2019، شهدت مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقعة هزت الرأي العام بالمدينة، البداية عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشر مساء، بتوجه سيدة في الثلاثينات من العمر، رفقة طفلتها 4 سنوات وطفلها الرضيع عام، إلى مستشفى الإبراهيمية العام، للكشف على ابنتها التى كانت تعاني من سخونية شديدة، وفي الطريق استقلت الأم توك توك، فاعترضها 3 شباب وخطفوها وتعدوا عليها جنسيا ورضيعها على كتفها.
وكانت التحقيقات قد أفادت بأن المتهمين الثلاثة أحدهم من العناصر التي سبق اتهامها في قضية مخدرات وأنه شخص سيئ السمعة، واعترض التوك توك برفقة 2 من أصدقائه، وأنزل السيدة منه دون رحمة لصراخ طفلها الرضيع وابنتها، وعندما حاول سائق التوك توك اعتراضهم، تعدوا عليه بالضرب ووثقوه بالحبال وتركوا الطفلة معه، واختطفوا السيدة تحت التهديد إلى مكان بعيد عن الأهالي وتناوبوا التعدي عليها جنسيا.