مصر | "اغتيال براءة أحباب الله".. أبرز جرائم الاغتصاب التي هزت مصر خلال سبتمبر

وكل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز قضايا الاغتصاب التي ووقعت للأطفال والأبناء خلال شهر شهر سبتمبر.

«عامل يغتصب ابنته داخل شقته بمدينة نصر»



في 4 سبتمبر 2019، قام عامل باغتصاب ابنته داخل شقته بمدينه نصر وكان قد ورد بلاغا من محام أفاد فيه بتقابله صدفة مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكي فاقترب منها، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح أمره.

وكانت الفتاة قد سردت في التحقيقات تفاصيل الواقعة، أن والدها دائم التعدي عليها جنسيا، وكانت أمها على علم بذلك، ولكن خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها، وأضافت الفتاة أن والدها كان يقتحم غرفتها، ويعتدي عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح في بعض الأوقات، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة أول مدينة نصر.

«عاطل بالمرج يغتصب فتاة لإجبار أسرتها للزواج منها»



وفي تاريخ 15 سبتمبر 2019، تقدم عاطل لخطبة لفتاة بمنطقة المرج، إلا أن والدها رفض طلبه بسبب سوء سلوكه المعروف عنه في المنطقة، وخوفا على مستقبل ابنته مع ذلك الشاب معتاد التشاجر ومثير للمشاكل وتعاطي المخدرات حيث استقبله والد الفتاة في شقته، وطلب المتهم التقدم لخطبة ابنته فرد عليه والده "معندناش بنات للجواز"، ونزل المتهم من الشقة غاضبا وعزم على الانتقام من والد الفتاة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم انتظر الفتاة أسفل منزلها، وعندما شاهدها توجه لها وسألها عن سبب رفض والدها خطبتها منه فأخبرته بسبب سوء سلوكك المعروف عنه في المنطقة، وبعدها بيوم اتفق المتهم مع سائق "توك توك" على خطف الفتاة من الشارع حيث انتظرها، وما أن شاهدها توجه إليها وجذبها إلى التوك توك وكتم أنفاسها حتى لا تستطيع الاستغاثة بالمارة ثم وضع سلاح أبيض على رقبتها وطلب منها عدم المقاومة، وتوجه بها إلى شقته عنوة وجردها من ملابسها تحت تهديد السلام واعتدى عليها جنسيا وسمح لها بالانصراف من الشقة وهي في حالة إعياء شديدة.