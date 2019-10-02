مصر | "هيروين وحشيش".. حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيروين وحشيش".. حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما بالمواد المخدرة، كما طالبت النيابة سرعة التحري حول الواقعة والوقوف على النشاط الإجرامي للمتهمين، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحص عينة منها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبطهما والقبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 170 جرام هيروين وحشيش و220 قرصا مخدرا.