شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة السيسي بمناسبة العيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرب لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة عن شكره وتقديره للتهنئة الحارة التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الصيني شي جين بينج بمناسبة العيد القومي لبلاده، معربا عن امتنانه لإرسال مبعوث الرئيس إلى السفارة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.

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وقال السفير لياو ليتشيانج في كلمة ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية إنه كلما تتطور الصين، كلما يسهم هذا في تعزيز التعاون مع مصر، وإن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر سوف تشهد تطورات في المستقبل. معربا عن أمله في المزيد من التبادلات بين الشعبين المصري والصيني.

وأضاف أن هناك أكثر من ألفي طالب مصري يدرسون في الجامعات في الصين من بينهم 364 طالبا سافروا هذا العام للدراسة. مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

وأشار إلى أنه شهد أمس مع عدد من الوزراء الاحتفالية التي أقامتها شركة هواوي في القرية الذكية بمناسبة إرسال 12 ألف طالب مصري في مجال تكنولوجيا المعلومات للدراسة في الصين خلال الخمس السنوات المقبلة.لافتا إلى أنه قدم الجوائز للفريق المصري الذي فاز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية التي نظمتها شركة هواوي.

وقال السفير إن الرئيس شي جين بينج أكد أن الصين أظهرت خلال 70 عاما الماضية بأن التنمية في البلاد ساهمت في تنمية وتطوير العالم وأن النظام الشيوعي ناجح ومقنع .مشيرا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني قاد البلاد نحو تحقيق الانجازات في ظل نظام شيوعي بخصائص صينية وأنه يتم حاليا تبني «أفكار شي جين بينج» حول الصين الشيوعية في العهد الجديد.

وأوضح أن الرئيس شي أكد أنه لا توجد أي قوة يمكن أن تهز موقف الصين وأنه لا يوجد شيء يوقف الصين نحو مسيرتها إلى الأمام وأن الشعب الصيني يتطلع إلى تحقيق التوحيد النهائي للوطن الأم، وهذا يصب في مصلحة الأمة الصينية.