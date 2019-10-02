شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يفتتح معرض تراثنا لمنتجات الحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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