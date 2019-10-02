شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل اليوم أكبر طائرة ركاب فى العالم قادمة من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الإماراتية، وهي من طراز إيرباص 380، والتى تسع أكثر من 800 راكب استعدادا لبدء تشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة القادمة من دبي إلي مطار القاهرة .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي ، تشغيل طراز إيرباص 380 ضمن رحلاتها المجدولة، مشيرة إلى موافقة سلطة الطيران المدني على طلب الشركة بعد استيفاء كل الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق بالمطار .

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار قامت تحت إشراف الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتجهيز مبنى 2 ‪ الجديد لاستقبال الطائرة ذات الطراز العملاق، مؤكدة أنها سوف تهبط علي ممر 05 سي، الذي تم تحديثه مؤخرا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات .

أكدت المصادر، أن المطار جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات، سواء من ناحية تجهيزات الممر أو معدات الخدمات او الحماية المدنية، لأن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله في مطار .

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وأشارت المصادر، إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد بعد عدد الطائرت التي سوف تسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث إنها تسير 3 ‪ رحلات يوميا من القاهرة، موضحا أنه بعد التجربة الاختبارية سوف تحدد الشركة عدد الطائرات التي ترغب في تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم .

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 التي ستصل إلى القاهرة 426 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار القاهرة هذا الطراز من الطائرات، هبطت A380 لأكثر من مرة، كان آخرها في يوليو الماضي، خلال فترة البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر هذا العام ، وصلت علي متنها رئيس دولة مدغشقر ويرافقه مشجعين من دولته التي تجاوز عددهم 500 ‪راكبا ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى 3 الركاب رقم بالمطار .