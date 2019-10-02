شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات خطوات جادة لبدء تنفيذ برنامج الحكومة لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض. ويستعرض ”الخليج 365” القصة الكاملة لاستبدال"التوك توك" بـ"الفان" من خلال الفيديو التالى.. Advertisements

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