شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يشهد توقيع مذكرة مع شركة كويتية للتعاون فى نقل تكنولوجيا المدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "مياسك" للمدن الذكية، والتجارة العامة الكويتية للتعاون فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

تم الإشارة إلى أن الغرض من توقيع هذه المذكرة هو وضع الشروط والأحكام التى بموجبها يتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من مجالات التعاون المشترك لتصنيع أنظمة (المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، التحول الرقمى والسلامة والأمن، البنية التحتية، التصنيع الذكي، ... )، من خلال قيام الطرفين بالاشتراك فى إعداد عرض يلبى متطلبات التكنولوجيا الأمنية والسلامة للمدن الذكية المزمع إنشاؤها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتم التأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "مياسك" الكويتية يأتى فى إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمى وإقامة المدن الذكية التى تحقق زيادة فى استثمار رأس المال البشرى والبنية التحتية، حيث تعتمد هذه المدن على التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لتحسين حياة المواطنين، كما يأتى التعاون المشترك بين الجانبين فى ضوء التغيير الإيجابى الذى يشهده مناخ الاستثمار بمصر فى الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية، إلى جانب توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول وثبات وتوحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية، وكذا توفير بنية تحتية وشبكة طرق وكبارى ممتدة على مستوى الجمهورية.

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من جانبه، أوضح الشيخ عبد المحسن البابطين رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية أن "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة هى شركة متخصصة فى مجال نقل تكنولوجيا المدن الذكية والحلول الأمنية المتطورة، مؤكداً على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، إلى جانب دورها فى دعم ورعاية تطوير البنية التحتية وتنمية المدن الذكية بمصر، مشيداً بإعتزام الحكومة المصرية إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية والتى تعد خطوة هامة تفتح بها مصر أبواب ما يعرف بعالم الاقتصاد الذكى وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بمفهومها الشامل، لافتاً إلى أن هذه المدن تحتاج إلى بنية تحتية للاتصالات مستقرة وآمنة وموثوق بها وقابلة للتشغيل البيني.

وأشار "البابطين" إلى أن التعاون بين "مياسك" ووزارة الإنتاج الحربى سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بتأمين المدن الذكية داخل شركات ووحدات الانتاج الحربى العاملة فى هذا المجال، بما يساهم فى زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، وبموجب المذكرة التى تم توقيعها سيقوم مسئولو الجانبين بالاجتماع بشكل دورى لمتابعة الموقف التنفيذى للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه المنشودة.

وعلى هامش التوقيع قام مسئولو شركتى مياسك الكويتية وإيفيدا الأمريكية - إحدى الشركات المتعاونة مع مجموعة "البابطين" - بعرض أسلوب التعاون وتعميق التصنيع فى مجال (الدوائر التليفزيونية "أنظمة المراقبة بالفيديو"، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، تصنيع الكاميرات، النقل الذكي، عمود الإنارة الذكي) بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي، وتم الاتفاق على قيام وفد من شركة إيفيدا الأمريكية بزيارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خلال الأسبوع الجارى لتفقد خطوط الإنتاج بالشركة ووضع آليات التصنيع المشترك بين الجانبين فى مجال تدبير كاميرات المراقبة والتأمين.