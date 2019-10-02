شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن محاكمة 32 متهما بـ"خلية ميكروباص حلوان" بعد إحالة 7 للمفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 32 متهما بقضية "خلية ميكروباص حلوان" فى اتهامهم باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة، بعد إحالة 7 متهمين للمفتى، وتحديد جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها :.

1 ـ تنظر الدعوى الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة.

2 ـ محكمة الجنايات نظرت 37 جلسة فى القضية آخرها جلسة إحالة 7 متهمين للمفتى والتى عقدت فى 28 سبتمبر 2019.

3 ـ المحكمة استخدمت حقها القانونى المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

4 ـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تدرج كافة المتهمين فى يونيو من عام 2017 على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

5 ـ الدعوى ضمت أحراز عبارة عن أسلحة نارية وذخيرة، وملابس عسكرية ضبطت بمسكن مؤسس التنظيم المتوفى محمد سلامة.

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6 ـ المتهمون وجهت لهم تهم اغتيال معاون مباحث قسم شرطة حلوان و7 أمناء شرطة.

7 ـ تورط بعض المتهمين فى واقعة اغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب ومجند شرطة فى 9 يناير من عام 2016.

8 ـ يواجه المتهمون تهمة الهجوم المسلح على كمين المرازيق والذى أسفر عن استشهاد أمين شرطة.

9 ـ وجهت النيابة للمتهمين تهم الهجوم على مكتب بريد حلوان وسرقة 80 ألف جنيه.

10 ـ يوجد 24 متهما حضورى فى الدعوى و8 متهمين هاربين.