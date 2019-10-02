شكرا لقرائتكم خبر عن خطة السكة الحديد لإحلال قطارات الضواحى والخطوط الفرعية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات، كل ما تريد معرفته عن خطة السكة الحديد لإحلال واستبدال عربات القطارات المطورة ذات اللون الأصفر العاملة حاليا على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى بعربات أخرى أفضل حالا.

1ـ الخطة تعتمد على استبدال عربات القطارات المطورة العاملة حاليا بعربات أخرى مميزة ومطورة محدثة.

2ـ الخطة تتضمن إخراج كافة عربات القطارات المطورة الحالية من الخدمة وتخريدها بسب تهالكها.

3ـ القطارات الحالية العاملة على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات وحالتها غير آدمية.

4ـ السكة الحديد بدأت مع أول الشهر الجارى باستبدال عربات 28 قطارا مطورا كدفعة أولى.

5ـ سيتوالى تباعا إخراج عربات باقى القطارات العاملة حاليا على الخطوط الفراعية والضواحى.

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6ـ السكة الحديد تستعين بالعربات المطورة المحدثة التى تم إعادة هيكلتها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

7ـ السكة الحديد بدأت باستبدال عربات قطارات خطى المناشى (القاهرة ـ ايتاى البارود والعكس)، وبنها ـ ميت غمر والعكس.

8ـ الهدف من تنفيذه هذه الخطة تحسين مستوى الخدمة على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى.

9ـ الخطة سيكتمل تنفيذها مع وصول العربات الـ 1300 المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية.

10ـ مخطط انتهاء تنفيذ هذه الخطة مع نهاية 2020.