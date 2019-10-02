شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: يجب النظر لانتصار أكتوبر التاريخى بعيون جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جامعة القاهرة، هذا العام، أكبر احتفالات بمناسبة إحياء الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، فى إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطنى لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذى أعاد لمصر أرضها وكرامتها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إنه لابد أن ننظر إلى انتصار أكتوبر التاريخى بعيون جديدة فى إطار تغيير العقل المصرى، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة فى تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطنى لطلابنا.

وتتضمن الاحتفالات تنظيم ندوات للطلاب، ومعارض فنون تشكيلية وصور فوتوغرافية، إلى جانب تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين شاركوا فى الحرب.

وتنظم كلية الإعلام ندوة بعنوان "أكتوبر .. ملحمة النصر والبناء"، يشارك فيها عدد من الخبراء العسكريين فى حوار مفتوح مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر، إلى جانب تنظيم معرض صور ولوحات فنية توثق لحظات مهمة في حرب أكتوبر مثل العبور ورفع العلم المصري على أرض سيناء، كما يتم عرض فيلم تسجيلي قصير على الطلاب يتناول الجوانب السياسية والعسكرية والاعلامية للحرب.

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وتتضمن احتفالات كلية العلوم، تكريم أساتذة الكلية المشاركين فى الحرب وسرد لأبرز قصصهم وذكرياتهم، ويقام على هامش الاحتفالية معرض فوتوغرافي لأبرز صور ومشاهد حرب أكتوبر.

وفي كلية الآثار تشهد قاعة المؤتمرات ندوة بعنوان "دور القوات المسلحة فى حماية الشعب المصرى عبر العصور"، يُحاضر فيها اللواء أركان حرب فؤاد فيود من أبطال حرب أكتوبر.

كما تشهد الكليات أيضًا فعاليات ثقافية وفنية فى الكليات والمدن الجامعية خلال شهر أكتوبر الجارى.