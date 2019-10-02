شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية الآثار والسياحة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يرممون مبنى قناة السويس ويزورون المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الأنشطة المتميزة قامت بها مؤخراً كلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

صرحت بذلك الدكتورة أميمة الشال عميد كلية الآثار والإرشاد السياحي وأضافت أن أولى هذه الأنشطة يتمثل فى قيام وفد من الكلية بزيارة المتحف المصري الكبير ممثلا عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفقدوا خلالها معامل الترميم والمبنى المخصص للعرض المتحفي الى جانب قيام الكلية أيضاً بتنظيم ورشة عمل بالتنسيق والتعاون مع هيئة المخطوطات الإسلامية (ومقرها جامعة كامبريدج) وقد تناولت هذه الورشة جوانب مختلفة علم المخطوطات وشارك فيها نخبة من المتخصصين في مجال المخطوطات من أقسام الكلية ودار الكتب والوثائق القومية وأيضاً مجموعة من المتخصصين من سوريا والجزائر واليمن وكازاخستان.

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من ناحية أخرى قام طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار تحت إشراف الدكتور إبراهيم بدر وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بالمشاركة في عمليات ترميم وصيانة مبنى هيئة قناة السويس القديم بمدينة الإسماعيلية .. كما شاركوا أيضا فى ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وذلك بإجراء عمليات التنظيف ومراحل التقوية والاستكمال للأجزاء المفقودة من اللوحات الزيتية المنفذة على الأسقف الخشبية والحوائط الحاملة للحفاظ على القيمة التاريخية لهذا القصر الأثرى المهم .

وفى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة شارك طلاب الكلية في القافلة الطبية الانسانية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى قرية شبرامنت بالجيزة، حيث قام الطلاب بتنفيذ برنامج متكامل للتثقيف وللتوعية الأثرية والسياحية بين أهالي القرية الى جانب تنظيم معرض وأنشطة يدوية للأطفال.