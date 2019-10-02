شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء فى موشن جرافيك: مصر تخوض معارك عديدة فى جبهات متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصر تخوض معارك عديدة فى جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التى تبنى مصر فيها حضارتها ومستقبلها، حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين الدول والشعوب، وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التى تمر بها مصر.

وأوضحت الدار - فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار - أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك فى مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصرى الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسئوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر.

واختتمت الدار فيديو الرسوم المتحركة الجديد برسالة مهمة وجهتها إلى الشعب المصرى قالت فيها: "علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمى دولتنا وأن نفديها بأرواحنا ودمائنا".