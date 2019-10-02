شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: توريد مقاعد مدرسية جديدة للتغلب على الكثافات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن من بين المشاكل التى تواجهها المدارس بالمحافظة، نقص المقاعد المدرسية أو تهالكها، مشيرا إلى أن المديرية تواصل جهودها لتوفير المقاعد للمدارس التى تحتاجها.

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وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم التواصل مع الوزارة والإنتاج الحربى وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتم توفير عدد كبير من المقاعد المدرسية يتم توزيعها تدريجيا على كافة الإدارات التعليمية التى ستقوم بدورها بالتوزيع على المدارس، للقضاء على مشكلة الكثافات المرتفعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده حجازى مع أعضاء مجلس أمناء الجيزة بحضور عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الابنية التعليمية وبدوى علام رئيس المجلس، حيث قدم الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الأمناء والعاملين لما يقدمونه من تعاون ومشاركة مجتمعية للنهوض بالعملية التعليمية، كما تم مناقشة موقف الكتب المدرسية وتوزيعها على جميع المراحل.