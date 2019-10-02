شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ألمانى يزور الحديقة الدولية بمدينة نصر لبحث تطويره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الحديقة الدولية بمدينة نصر كل من Dr schairer عمدة مدينة شتوتجارت الألمانية لشئون الرياضة والأمن، وvon Schmidt رئيس قطاع العلاقات الدولية، حيث تفقدا الجناح الألمانى بالحديقة، برفقة اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة.
ومن المقرر أن تشارك مدينة شتوتجارت الألمانية فى تطوير الجناح، وهو يضم أبرز المعالم السياحية بألمانيا، حيث يتم تجديد الجناح من وقت لآخر ليناسب التطوير الذى تشهده الحديقة.
يذكر أن الحديقة الدولية بمدينة نصر تتكون من عدة أجنحة تمثل هذه الأجنحة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، وكل جناح يضم أشهر المعالم السياحية لكل دولة ويتم إنشاؤه بالشكل الذى يمثل الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد ألمانى يزور الحديقة الدولية بمدينة نصر لبحث تطويره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.