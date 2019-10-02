شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القضاة يفتتح معرض "القاضى للكتاب" غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، فعاليات معرض القاضى الثانى للكتاب بالنادى النهرى بالعجوزة يوم الخميس الموافق 3/10/2019 فى السادسة مساء ، وبمشاركة أكبر دور نشر للكتب القانونية والثقافية، وذلك حسبما صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

Advertisements

وقال متحدث النادى، إن هذا الافتتاح يأتى بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة علمية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر.

وأضاف المتحدث، إن فعاليات المعرض ستستمر لمدة أسبوعين يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية تصل إلى 40٪؜ ، والكتب الثقافية 20٪؜ ، علما بأن أقسام المعرض ستكون في استقبال الزوار من القضاة وأسرهم الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الثانية ظهرا حتى الحادية عشر مساء، وسيقام على هامش فعالياته عدة ندوات قانونية وثقافية.