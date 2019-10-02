شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: 361 مدرسة حصلوا على شهادة الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اعتماد 39 مدرسة على مستوى مديرية تعليم القاهرة وحصولها على شهادة الجودة والاعتماد التربوى، مشيرا إلى أن المديرية فى انتظار إعلان نتائج 9 مدارس أخرى.

وأكد مدير المديرية أن عدد المدارس المعتمدة بالقاهرة وصل إلى 361 مدرسة متنوعة، كما تم ترشيح 73 مدرسة لتتقدم للحصول على الجودة والاعتماد التربوى خلال خطة المديرية 2020.

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وأضاف عطية أنه تم وضع خطة عمل خلال الفترة القادمة وشرح استمارة تقييم الأمن والسلامة، كما تم الاتفاق على الخطة التنفيذية لتطبيق استمارة تقييم الأمن والسلامة، خلال فريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية.