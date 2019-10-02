السيسي يفتتح اليوم معرض تراثنا لمنتجات الحرف اليدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ): يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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