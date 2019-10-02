بعد إعادة 1.8 مليون.. ما مصير 1.7 مليون مواطن لم يتقدموا بتظلمات للتموين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالي من تم حذفه من بطاقات التموين وفقاً لمحددات الدعم منذ فبراير 2019، بلغ 3.5 مليون مواطن انطبق عليهم المحددات في 4 مراحل تم تنفيذها حتى الآن.

كانت وزارة التموين أعلنت (أمس الثلاثاء) إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الوزارة استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين، الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم، فضلًا عن استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن، تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية.

Advertisements

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن هناك 1.7 مليون مواطن تم حذفهم ولم يتقدموا بتظلم، وسيتم إعادتهم للصرف فور تقدمهم بتظلمات مدعومة بالمستندات الخاصة بهم والتي نشرتها وزارة التموين، حال ثبوت أحقيتهم للدعم "متاح مليون و700 ألف مواطن أن يعودوا للدعم بشرط تقديم التظلم والمستند".

وأضافت المصادر: "الـ 1.7 مليون مواطن هم من تم حذفهم للتأكد من انطباق معايير محددات الدعم عليهم، وقد يعود بعضهم إذا تقدم بتظلم ورقي لمكتب التموين التابع له، ومعه المستند الدال على تلافي أسباب الحذف، وعلى سبيل المثال، إذا تم حذف مواطن لامتلاكه سيارة فارهة يحضر ورقة من الإدارة العامة للمرور توضح نوع السيارة وموديلها، وإن استطاع إثبات أن السبب الذي تم حذفه من أجله غير صحيح بعد وجود السيارة، سيتم عودته لصرف المقررات التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد مع استمرار صرف الخبز الذي لم يتوقف في الأساس".

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط ﻭأنه بمجرد إرسال المديريات إلى الوزارة يجرى إعادة أي شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.