مصر وطاجيكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث نائب أول وزير خارجية طاجيكستان خسرو ناظري، الذي يزور القاهرة حاليا، مع المسئولين المصريين سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة.

وقال القائم بأعمال سفارة طاجيكستان بالقاهرة رحيم علي شيرزاده - في تصريح اليوم الأربعاء - إن كلا الجانبين أكدا الحاجة لفتح قنوات اتصال بين المؤسسات الرسمية ووكالات السفر في مصر وطاجيكستان.

وأضاف أن زيارة نائب أول وزير خارجية طاجيكستان لمصر تأتي قبل عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي كل من مصر وطاجيكستان خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.