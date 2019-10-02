أخبار متوقعة اليوم الأربعاء: قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. وتدشين معرض "تراثنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

القاهرة : يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا"، الذي تستمر فعالياته حتى 6 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، والذي يعد من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية المقامة بمصر بمشاركة أكثر من 500 مشروع وجمعية أهلية من المهتمين بهذه الصناعات التراثية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القاهرة : تنظم جامعة الدول العربية، بمقرها في القاهرة، احتفالية بمناسبة مرور مائة وخمسين عاما على ميلاد الزعيم الهندي الراحل، المهاتما غاندي، بمشاركة الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط، حيث تتخلل الاحتفالية ندوة عن الزعيم الهندي الراحل ، ودوره في تحقيق استقلال الهند.

القاهرة : تفتتح سفيرة فنلندا بالقاهرة لاورا كانسيكاس ديبرايس ندوة تحت عنوان (التعليم الشامل.. تجربة فنلندا)، بحضور الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، وتهدف إلى التعرف وعرض الخبرة الفنلندية في تنمية القواعد وتدريب المدرسين في مجال التعليم الشامل.

القاهرة : تعقد وزارة البيئة ورشة عمل حول "الفيوم وجهة خضراء 2020-2030 .. خطة الأعمال الاقتصادية للسياحة البيئية" والتي ينظمها مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة بمشاركة الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الإيطالي وهيئة تنشيط السياحة ومعهد التخطيط ووزارة الأثار ومحافظة الفيوم.

Advertisements

اﻹسكندرية : تنظم مؤسسة الثقافة اليونانية بالتعاون مع مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، المنتدى الأدبي الخامس عشر: "كفافيات 2019" ، وتستمر فعالياته على مدى يومين بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية.

تونس : تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 15 سبتمبر الماضي، كما ستُعلن عن موعد الجولة الثانية والتي ستكون في 13 أكتوبر داخل تونس، وأيام 11 و12 و13 أكتوبر الجاري بالنسبة للخارج.

الخرطوم : يترأس الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية المكلف، وفد السودان المشارك في الجولة الرابعة عشر، لاجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، والتي تستضيفها جوبا غدا وبعد غد، على مستوى، وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في البلدين.

طوكيو : يضرب إعصار "ميتاج" مناطق غرب البلاد متسببا في أمطار غزيرة اليوم وغدا، بينما يتجه شمالا نحو بحر اليابان/ وهو الإعصار الثامن عشر الذي تتعرض له البلاد هذا العام ويتحرك حاليا فوق بحر الصين الشرقي متجها نحو شبه الجزيرة الكورية وبحر اليابان، وسيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على جزر ساكيشيما الواقعة شمال جزيرة أوكيناوا الرئيسية، وتترتب عليه مخاطر حدوث انهيارات أرضية.

الإسكندرية : يعقد بالإسكندرية حفل قرعة بطولة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، التي تقام خلال الفترة من 8 وحتى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.