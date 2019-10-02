أخبار مصر | عاجل.. الرئيس يفتتح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس يفتتح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة لجمهورية.

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وتبدأ فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأربعاء، حيث يفتح أبوابه أمام الزائرين فى تمام الساعة الثانية ظهرا، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير فى التجمع الخامس.

يقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 500 عارض، ويضم باقة متنوعة من المنتجات التراثية واليدوية ومنها على سبيل المثال المشغولات النحاسية، والصدف، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوى، والخزف، والحجارة، والإكسسوار الحريمى، والمنتجات الزجاجية، والخوص، والجلود، ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.

ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية التى يمكن من خلالها فتح أسواق تصديرية فى مختلف دول العالم، حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية على مستوى العالم فى هذا المجال، خصوصا فى مجال التحف الفرعونية والإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات على التوسع و زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من أهم دعائم التنمية التى تخدم الاقتصاد الوطنى.

وسيكون المعرض فرصة رائعة ليتعرف زواره على مختلف الفنون والصناعات المصرية التراثية العريقة واقتناء قطع فنية من المنتجات التراثية المتميزة.