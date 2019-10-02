مصر | الحكم على هشام عشماوى و207 متهمين بتنظيم "بيت المقدس".. أبرز محاكمات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم على هشام عشماوى و207 متهمين بتنظيم "بيت المقدس".. أبرز محاكمات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر «جريده الخليج 365»، أهم ما يدور بساحات القضاء المصري من جلسات ومحاكمات على مدار اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، وأبرزها محاكمة «هشام عشماوى» و«نظر تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح بتهمة التحريض ضد الدولة»، وإليكم أبرز محاكمات اليوم الأربعاء.

«الحكم علي هشام عشماوي»

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، بحكمها على هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

«نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

«محاكمة 271 متهما بقضية حسم 2 ولواء الثوره»

تنظر المحكمة المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 271 متهمًا فى قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.