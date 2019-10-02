شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب» تنفي فرض ضريبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مصلحة الضرائب المصرية، الأربعاء، جملة وتفصيلا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، ولفتت إلى أن ما تم نشره عار تماما من الصحة.

وأهابت مصلحة الضرائب، في بيان صحفي، من السادة الصحفيين والإعلاميين بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام.