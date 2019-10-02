شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسى بمناسبة العيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة عن شكره وتقديره للتهنئة الحارة التى أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الصينى شى جين بينج بمناسبة العيد القومى لبلاده.. معربا عن امتنانه لإرسال مبعوث الرئيس إلى السفارة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.

وقال السفير لياو ليتشيانج فى كلمة ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية إنه كلما تتطور الصين، كلما يسهم هذا فى تعزيز التعاون مع مصر، وإن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر سوف تشهد تطورات فى المستقبل. معربا عن أمله فى المزيد من التبادلات بين الشعبين المصرى والصيني.

وأضاف أن هناك أكثر من ألفى طالب مصرى يدرسون فى الجامعات فى الصين من بينهم 364 طالبا سافروا هذا العام للدراسة.مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم .

وأشار إلى أنه شهد أمس مع عدد من الوزراء الاحتفالية التى أقامتها شركة هواوى فى القرية الذكية بمناسبة إرسال 12 ألف طالب مصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات للدراسة فى الصين خلال الخمس السنوات المقبلة.لافتا إلى أنه قدم الجوائز للفريق المصرى الذى فاز بالمركز الثانى فى المسابقة العالمية التى نظمتها شركة هواوي.

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وقال السفير إن الرئيس شى جين بينج أكد أن الصين أظهرت خلال 70 عاما الماضية بأن التنمية فى البلاد ساهمت فى تنمية وتطوير العالم وأن النظام الشيوعى ناجح ومقنع .مشيرا إلى أن الحزب الشيوعى الصينى قاد البلاد نحو تحقيق الانجازات فى ظل نظام شيوعى بخصائص صينية وأنه يتم حاليا تبنى "أفكار شى جين بينج " حول الصين الشيوعية فى العهد الجديد .

وأوضح أن الرئيس شى أكد أنه لا توجد أى قوة يمكن أن تهز موقف الصين وأنه لا يوجد شيء يوقف الصين نحو مسيرتها إلى الأمام وأن الشعب الصينى يتطلع إلى تحقيق التوحيد النهائى للوطن الأم، وهذا يصب فى مصلحة الأمة الصينية.