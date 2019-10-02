شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وطاجيكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب أول وزير خارجية طاجيكستان خسرو ناظرى، الذى يزور القاهرة حاليا، مع المسئولين المصريين سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال السياحة.

وقال القائم بأعمال سفارة طاجيكستان بالقاهرة رحيم على شيرزاده، اليوم الأربعاء، إن كلا الجانبين أكدا الحاجة لفتح قنوات اتصال بين المؤسسات الرسمية ووكالات السفر فى مصر وطاجيكستان.

وأضاف أن زيارة نائب أول وزير خارجية طاجيكستان لمصر تأتى قبل عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتى خارجيتى كل من مصر وطاجيكستان خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.