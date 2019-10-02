شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 1848 كلبا من خلال مديريات الطب البيطرى خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال شهر أغسطس الماضى بلغت 1848 كلبا، موضحا أن عدد الرخص التى تم استخراجها 1706 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطرى.

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وقال تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة "الطب البيطرى – الصحة – المحليات – البيئة"، وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف، وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين .

وأضاف التقرير أن مرض السعار يعد من أخطر الأمراض المشتركة، ونظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة، ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك .