شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جنوب سيناء تفتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 وحدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن الوحدات المحددة لفتح باب التسجيل وفتح الملف العائلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظة اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن التسجيل وفتح الملف العائلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء في 6 وحدات صحية علي مستوى المحافظة سيبدأ من اليوم

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوحدات، هي: "الوحدة الصحية بأبوصويرة، والمركز الطبي برأس سدر، المركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، مركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة طور سيناء، المركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، المركز الحضري بمدينة نويبع.

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وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به و بأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له.