شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. الحكم على هشام عشماوى و207 آخرين من عناصر بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ولعل أبرزها الحكم على المتهمين بقضية "انصار بيت المقدس"، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم. ـ الحكم على هشام عشماوى تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، بحكمها فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة. ـ محاكمة 217 متهما بقضية حسم تستمع المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، لأقوال الشهود فى محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة". Advertisements وجهت النيابة العامة للمتهمين تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة. ـ نظر تجديد حبس أبو الفتوح تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، جلسة تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطار المحاكمات.. الحكم على هشام عشماوى و207 آخرين من عناصر بيت المقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.