شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قرب الانتهاء من طباعة كتاب كونكت بلس لطلاب النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الشركة المكلفة بطابعة كتاب كونكت بلس" المستوى الرفيع" لطلاب الصفوف الدراسية الأولى فى النظام الجديد تواصل طباعة الكتاب والنسخ المطلوبة وسيتم توزيعها على المدارس خلال الأيام المقبلة.

وكان أولياء الأمورأعلنوا عدم وصول كتاب كونكت بلس إلى أبنائهم فى تلمدارس، متسائلين عن سبب تأخر وصوله.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أنه على أولياء الأمور عدم الانزعاج من تأخر وصول الكتب لانه مادة مستوى رفيع لها أهمية فى الدراسة ويؤدى فيها الطالب امتحان نهاية الترم ولكنها غير مضافة لمجموع الطالب.

وكان العام الدراسى الجديد بدأ فى الصفوف الدراسية الأولى 11 سبتمبر الماضى حيث يستفيد من المنظومة التعليمية الجديدة قرابة 6 ملايين طفل.