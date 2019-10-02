حدث ليلاً| تحذير من الأرصاد.. ومرتضى يرد على شكوى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود الشبورة المائية الكثيفة على السواحل الشمالية، وانخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين، فضلًا عن انتهاء التقديم لحجز شقق "سكن مصر" في 7 مدن يوم الخميس المقبل.

خارجياً؛ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب".

وفيما يلي أبرز أحداث الساعات الماضية:

وكيل "النواب": العلاقة لن تستمر هادئة بين الحكومة والبرلمان

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن العلاقة لن تستمر هادئة بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة القادمة، وإن النواب خلال جلسة البرلمان وجّهوا رسائل قوية إلى الحكومة لتؤدي دورها المنوط بها على أكمل وجه.

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الأرصاد للمواطنين: احذروا الشبورة وبرودة "آخر الليل"

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا ملحوظًا خلال الأيام الحالية يستمر حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، حيث تنخفض من درجة إلى درجتين.

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الخميس.. انتهاء التقديم لحجز شقق "سكن مصر" في 7 مدن

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الخميس المقبل 3 أكتوبر، من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، على أن يبدا الحجز بالأسبقية في الفترة بين 15 و16 أكتوبر المقبل.

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مكاتب التموين في أسوان تتلقى تظلمات المحذوفين من البطاقات

أكد المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، على أن هناك متابعة لحظية وميدانية من مسئولي التموين لآلية استقبال وتسلم تظلمات المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة المقررات التموينية.

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مبروك عطية عن تعذيب الطفلة جنة: "الحب الحقيقي للأطفال يُقاس بالمواقف"

علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على حادث تعذيب الطفلة جنة من قِبَل جدتها حتى الموت، قائلًا: "غياب الحب في صورته الحقيقية أسهم في انتشار جرائم تعذيب الأسر لأبنائهم خلال الفترة الأخيرة".

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إدارة المياه الجوفية في شمال سيناء تتفقد مخرات السيول

تفقدت لجنة من مهندسي إدارة المياه الجوفية في شمال سيناء، مخرات السيول، والأعمال الجارية للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، للوقوف على مدى جاهزيتها.

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مسؤول بالآثار يكشف تفاصيل استرداد تابوت الكاهن "نچم عنخ"

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شهد خالد العناني، وزير الآثار، الثلاثاء، عرض التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ، لأول مرة في مصر فور عودته إلى أرض الوطن، من أمريكا، وذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

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ترامب يصف دعوات عزله بـ"الانقلاب"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب".

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الجبير: ما ذكرته إيران بشأن رسائل من السعودية "أمر غير دقيق"

وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني بأنه "أمر غير دقيق".

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جونسون ينفي تقديم حكومته لمقترحات بشأن شبكة الأمان الأيرلندية

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء تقارير إعلامية قالت إنه أرسل بالفعل إلى بروكسل مقترحات جديدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بما في ذلك خطة لنقاط التفتيش الجمركية على مسافة من الحدود الأيرلندية.

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مقتل 25 جنديا من الجيش المالي في هجوم على معسكرين

أعلنت حكومة مالي مقتل 25 جنديا، واعتبار 60 في عداد المفقودين في هجوم على معسكرين للجيش في وسط البلاد.

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اليابان: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين سقط أحدهما في مياهنا

ذكرت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يبدو أنهما "صاروخان باليستيان"، سقط أحدهما في مياهها الإقليمية.

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الجيش الليبي يدمر مواقع ودشم لتجهيز الطائرات المسيرة بمطاري معيتيقة ومصراته

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه تم رصد أماكن متفرقة في مطار معيتيقه ومطار مصراته، تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

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مرتضى يرد على شكاوى الأهلي ودعم آل الشيخ للخطيب

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الشكاوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي ضده، مشيرًا إلى عدم قدرة أي شخص على الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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